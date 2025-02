Attacco a Berlino arrestato un siriano

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.55 Il presunto accoltellatore del 30enne spagnolo,ferito ieri vicino al memoriale dell'olocausto, è un richiedente asilo19enne.La notizia riferita da Bild è confermata dalla Procura. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio nel quartiere Mitte di, vicino anche all'ambasciata Usa. il 19ennevive in un centro di accoglienza per rifugiati a Lipsia. Il giovane, ferito al collo e ricoverato in gravi condizioni,è stato operato e non è in pericolo di vita.