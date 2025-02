Oasport.it - ATP Dubai, il tabellone: Daniil Medvedev comanda il seeding, sorteggi scomodi per Berrettini e Sonego

Dopo i due ATP 500 di questa settimana tra Doha e Rio de Janeiro, si replicherà la prossima settimana: in America si approderà in Messico per il torneo di Acapulco, mentre in Medio Oriente dopo Doha si approderà a. Un campo di partecipazione inferiore rispetto a quello degli scorsi anni, proprio per l’upgrade del torneo di Doha che ha presentato invece un’entry list super.Ilto dache sarà la testa di serie numero 1: sarà da vedere il suo stato di forma dopo il ritiro al termine del primo set contro Auger-Aliassime per un’intolleranza alimentare. L’esordio non sarà comodo contro un giocatore che non dà ritmo come Jan-Lennard Struff e un eventuale quarto contro uno tra Griekspoor, Lehecka o Humbert.Non straordinario ilo per i due italiani: per Matteoc’è un avversario estremamente evocativo come Gael Monfils, affrontato in due quarti di finale Slam, uno allo US Open e uno all’Australian Open, entrambi vinti dal tennista romano che, dopo il bel torneo a Doha, tornerà tra i primi 30 del mondo.