Oasport.it - ATP Doha 2025: Andrey Rublev torna campione dopo cinque anni, battuto Jack Draper in finale

Leggi su Oasport.it

Per la seconda volta in carrieravince a. Nel 2020 era ancora ATP 250, stavolta è ATP 500, ma il senso non cambia: il russo porta a casa il principale evento tennistico del Qatar battendo per 7-5 5-7 6-1 il britcoin. Dato curioso per, che oltre a risalire al numero 9 del mondo per la prima volta si aggiudica un torneo per due volte nella propria carriera. Il tutto al successo numero 17 nella propria carriera.Definire il primo set carico di emozioni è, per misura sostanziale, esagerare. Questo perché, dal 30-30 del primo game,semplicemente non lascia niente al servizio (enon lo riesce a leggere): arrivano ben 20 punti consecutivi nei turni di battuta del russo fino alla sesta occasione in cui va a iniziare il gioco. Non che dall’altra parte le cose siano tanto migliori: il britco, del resto, al massimo lascia arrivare a 15 il suo avversario.