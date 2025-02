Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, il colpo in trasferta manca da tanto

Le statistiche dei precedenti trae Roma City dicono che basta un gol per aggiudicarsi i tre punti. E in effetti nei tre incontri finora disputati tra le due squadra è sempre finita 1-0. Una volta per i laziali che lo scorso anno espugnarono il ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli con gol di Sparacello e due volte per i bianconeri che vinsero il ritorno a Riano con la rete del capitano Matteo D’Alessandro e che si sono imposti anche nel match di andata grazie al rigore trasformato da Manel Minicucci. Ma attenzione a non fidarsi troppo delle statistiche. Il Roma City arriva alla sfida di domani pomeriggio alle ore 14.30 al Riano Athletic Center, con il morale alle stelle dopo aver pareggiato in casa con la capolista Sambenedettese e incon L’Aquila, seconda forza del campionato.