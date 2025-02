Oasport.it - Atletica, infortuni a catena per gli azzurri: Diaz, Simonelli, Furlani e Sottile saltano gli Assoluti

Ai Campionati Italiani Indoor di, che andranno in scena al PalaCasali di Ancona nel weekend del 22-23 febbraio, mancheranno diversidi punta. Mattia, che domenica pomeriggio ha siglato la miglior prestazione mondiale stagionale di salto in lungo (8.37 metri a Torun), ha deciso di rinunciare a questa partecipazione per concentrarsi in vista dei grandi appuntamenti del prossimo mese: gli Europei di Apeldoorn (6-9 marzo) e i Mondiali di Nanchino (21-23 marzo).Andysi è chiamato fuori nelle ultime ore a causa del riacutizzarsi di un problema fisico che gli aveva già dato noia nel recente passato e così non potrà cercare la stoccata di lusso nel salto triplo. Non ci saranno dunque medagliati delle Olimpiadi di Parigi 2024, visto che era già noto da tempo che Nadia Battocletti non si sarebbe cimentata in questo evento dopo aver firmato il record italiano dei 3000 metri nella sua unita uscita al coperto di questa stagione.