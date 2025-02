Atletica Assoluti indoor Ancona 2025 | perché Andy Diaz non è in gara nel triplo

Leggi su Sportface.it

Glidileggera dinon vedranno purtroppo la presenza di. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 è infatti costretto a rinunciare allain programma domenica 23 febbraio al PalaCasati a causa di un problema fisico. L’italo cubano ha infatti accusato il riacutizzarsi di un fastidio muscolare già avvertito in passato, e ha preferito non rischiare di compromettere le prossime gare. Fondamentale infatti sarà salvaguardare la stagione, che avrà come momenti clou gli Europeidi Apeldoorn (in Olanda, dal 6 al 9 marzo) e i Mondialidi Nanchino (in Cina, dal 21 al 23 marzo).Con l’assenza di, grande favorito della vigilia per la vittoria aglidi, il titolo del saltoora appare più incentro: ci sarà battaglia infatti tra Andrea Dallavalle (Fiamme Gialle) ed Emmanuel Ihemeje (Aeronautica), che partono un gradino al di sopra degli altri, ma anche Simone Biasutti (Fiamme Gialle) e Federico Morseletto (Studentesca Milardi Rieti) si stanno mettendo in mostra (rispettivamente 16,48 e 16,42 in stagione) e si giocheranno le proprie carte.