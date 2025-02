Atletica Assoluti Ancona 2025 | Inzoli e Iapichino campioni nel lungo show di Fortunato

Leggi su Sportface.it

I Campionati Italianidileggeradisi sono aperti col botto al PalaCasati. Francescoha scritto una nuova pagina di storia dell’nostrana, abbattendo dopo ben trent’anni il record mondiale dei 5000 metri di marcia su pista con il crono di 17:55.65. Il pugliese, bronzo europeo lo scorso giugno a Roma, ha strappato il primato al russo Mikhail Shchennikov, abbassandolo di quasi 12 secondi. Chiaramente è caduto anche il record italiano, che apparteneva dal 2007 ad Ivano Brugnetti (18:08.86).ha subito imposto un ritmo impressionante alla gara: 3:39.6 al primo mille, 7:16.9 ai 2000 metri, 10:54.0 ai 3000 e 14:26.2 ai 4000, per poi concludere con un fantastico ultimo chilometro a un ritmo di circa 3:29.Raggiante il marciatore azzurro all’arrivo: “Era un sogno fare almeno il record italiano, è pazzesco che sia venuto il record del mondo, Il grande Brugnetti ci aveva provato ma non c’era riuscito per un secondo: oggi ho preso due piccioni con una fava.