Sololaroma.it - Athletic Bilbao-Valladolid, il pronostico: sì alla combo, dov’è Inaki Williams?

Leggi su Sololaroma.it

Decisamente appassionante quest’anno LaLiga, ancora apertissima tanto per il titolo quanto per zona Europa e salvezza. Questi ultimi due obiettivi si intrecciano nella sfida di domenica 23 febbraio, alle 14:00 al San Mames, tra, in cerca di punti preziosi per muovere la classifica. Gara decisamente da non fallire per i padroni di casa che, dopo aver pescato la Roma agli ottavi di Europa League, vogliono anzitutto blindare il discorso qualificazioneprossima Champions tramite il campionato.E in effetti ci stanno riuscendogrande fin qui gli uomini di Valverde: 4° posto in classifica, con 45 punti, a + sul Villarreal ma soprattutto a +10 sul Rayo Vallecano 6°, con la Spagna che, in questo momento, si sta aggiudicando lo slot europeo in più in virtù della seconda posizione nel Ranking UEFA.