Athletic Bilbao ostacolo europeo Pruzzo | L’avversario peggiore

C’era tanta attesa per scoprire quale fossedella Roma negli ottavi di finale di Europa League, con la possibilità anche di ritrovarsi a dover affrontare un doppio derby con la Lazio. L’urna di Nyon ha dato il proprio verdetto, sorteggiando i giallorossi con l’, con il match d’andata che si giocherà nella Capitale, mentre il ritorno al San Mames.Ci sarà nuovamente la formazione basca sul camminodella Roma, che aveva giocato il primo match della fase campionato proprio contro la formazione di Valverde. Con Juric in panchina la gara terminò sull’1-1, con la Roma che fornì una buona prestazione soprattutto nel primo tempo, trovando il vantaggio con Dovbyk, per poi farsi riprendere nei minuti finali.Le parole di RobertoA commentare il sorteggio avvenuto ieri in quel di Nyon è stato Roberto, che ai microfoni di Radio Radio Mattino ha detto la sua riguardo al dover affrontare la formazione spagnola: “Alla Lazio non è andato male il sorteggio, ha evitato il doppio derby con la Roma.