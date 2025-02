Sport.quotidiano.net - Atalanta, la versione di Gasperini: “Non volevo offendere Lookman. A fine stagione vedremo se andare avanti o interrompere il contratto”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Domenica pomeriggio (alle 18) a Empoli, per l’comincia il rush finale. Tredici partite per mantenere la zona Champions, partendo dal terzo posto con 51 punti, provando a sognare anche i gradini più alti del podio. Come ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia il tecnico Gian Piero. “Ci sono 13 partite, dobbiamo credere di fare ciò che sembra impossibile fare. Solo se ci credi veramente puoi crederci. Adesso ci sono 13 partite, possiamo giocare con una continuità diversa, contiamo di ripartire bene anche a livello di risultati, l'importante è crederci, anche quando sembra impossibile. Il mio obiettivo è credere nell'impossibile. Come abbiamo sempre fatto in questi quattro anni. Il mio obiettivo resta sempre quello di cercare di raggiungere quello che sembra non si possa fare e - ha concluso Gasp - ho poco tempo per regalare altre emozioni dopo quella enorme vissuta vincendo l'Europa League: ase è il caso dia scadenza (nel 2026) oprima il rapporto".