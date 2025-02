Rompipallone.it - Atalanta-Gasperini, game over: c’è l’annuncio che non lascia dubbi

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 22 Febbraio 2025 14:54 di Alessiaè arrivato il momento dell’addio?spazio a pochi: i tifosi sono rimasti interdetti.Gian Pieroe l’sembrano quasi essere arrivati al capolinea della loro storia.rito ha in tal senso, stupito tutti. Tifosi della Dea e non. Ecco cosa sta succedendo tra le file del club di Bergamo e cos’è stato riferito.Gian Piero, in conferenza stampa, ha dichiarato decisamente a sorpresa: “terza in Serie A? Certo che è un traguardo fantastico, secondo me sì. Vai in Europa League? Sì. è un ottimo traguardo. Su una cosa siamo d’accordo, se vuoi vivere emozioni diverse, è lassù. Sennò tutto il resto o meno”. Ma non è finita qui“Ho poco tempo – ha aggiunto – per fare questa cosa, forse è l’ultima.