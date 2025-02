Calciomercato.it - Atalanta, Gasperini annuncia l’addio: “Ora ho un unico obiettivo”

dice addio all’. Nella conferenza stampa di vigilia della gara con l’Empoli, il tecnico hato che lascerà la panchina nerazzurra al termine della stagione o nel 2026, quando scade l’attuale contratto.all’(LaPresse) – Calciomercato.it: “Non ci saranno ulteriori rinnovi”“Come hanno detto in tanti, c’è un inizio e una fine. Vedremo a fine anno se andare a scadenza o interrompere. Non ci saranno ulteriori rinnovi e continuità”. Non è escluso che la società possa anticipare la sua decisione, a meno di clamorose sorprese al termine dell’annata, ponendo fine a un ciclo iniziato nove anni fa.L’Europa League sognando lo Scudetto: un ciclo incredibile e, forse, irripetibileUn ciclo che è stato a dir poco straordinario, con l’passata da piccola a grandissima realtà del calcio italiano.