Aston Villa V Chelsea – Anteprima della Premier League notizie di squadra formazioni previste come guardare in TV e previsione

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-21 19:41:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:partitaQuesto gioco prevede due parti le cui speranze di finire in un punto europeo sarebbero aumentate enormemente di tre punti.L’inizia il fine settimana al nono posto e ha bisogno di riqualificare la propria attenzione alle questioni di campionato dopo il sorteggio di oggi per gli ultimi 16Champions, le abbinavano a club Brugge. È stato il pareggio perfetto per gli uomini di Unai Emery, ma lo spagnolo ha espresso la sua delusione per la formalega didopo successivi pareggi in casa con Ipswich e Liverpool.era povera contro i trattori da 10 uomini ma si è esibita bene a metà settimana contro i leaderlega di Arne Slot.