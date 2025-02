Quotidiano.net - Asteroide 2024 YR4, nuovi dati di Esa e Nasa: “La Luna è più a rischio impatto. Per la Terra probabilità vicine a zero”

Roma, 22 febbraio 2025 - L'YR4 non colpirà la. Da un possibile disastro planetario si è passati arischi in sole 24 ore, infatti nuove osservazioni ecalcoli hanno quasi azzerato lecheYR4 arrivi a impattare il nostro pianeta.vicino aLada 2,6%, cioè 1 possibilità su 38, è scesa allo 0,28%, mentre per l'Agenzia spaziale europea è passata da 2,4% allo 0,16%. Ciò è stato possibile grazie "a nuove osservazioni, laè ora al limite della nostra 'finestra di incertezza' che si restringe" ha spiegato l'Esa in una nota. "Se questa tendenza continuerà, ilpotrebbe presto raggiungere lo 0%". Punteggio disceso da 3 a 1 Il punteggio dell'sulla scala di Torino, che misura ildi"è sceso da 3 a 1", ha sottolineato Luca Conversi, responsabile del Centro di coordinamento degli oggetti Vicini alladell'Esa.