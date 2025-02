Bergamonews.it - Assolto dai maltrattamenti alla moglie, lei rischia l’imputazione per calunnia

Azzano San Paolo. Lui è statodaicon la formula “per non aver commesso il fatto”, leidi finire a processo pere false dichiarazioni, dato che il Collegio giudicante ha rinviato gli attiProcura per valutare se sussistono elementi per procedere nei suoi confronti.Per l’imputato, 44 anni, il pubblico ministero Chiara Monzio Compagnoni aveva chiesto una condanna a 3 anni e 9 mesi, la difesa, retta dall’avvocato Pamela Nodari, l’assoluzione. Perché la denuncia dellaera arrivata solo dopo che il marito aveva scoperto il tradimento di lei e, evidentemente, il Collegio giudicante aveva altri elementi per ritenere che il racconto della presunta vittima deinon fosse così solido. Elementi che verranno esplicitati nelle motivazioni della sentenza, depositate tra 90 giorni.