Associazione per l’Africa I testimoni raccontano la missione in Etiopia

Oggi alle 10 alla sala polivalente in via Serraglio 18 si terrà un incontro pubblico dell’Amici delodv. Sarà l’occasione in cui l’architetto Giuseppe Brighi, la dottoressa Federica Matassoni e il dottor Stefano Severi racconteranno alla cittadinanza il lavoro e l’esperienza svolti innell’area di Shashamane, Neghelli e Gambo, dove l’opera da oltre trent’anni grazie al lavoro iniziato da Bruno Fusconi. "ll programma Extra Food presso le suore del De Foucauld – informa il presidente Antonio Fusconi – accoglie i bambini, portati dalle madri o dai fratelli e sorelle più grandi per cure mediche e assistenza alimentare, alcuni arrivano in ambulatorio con segni di ustioni o incisioni dello stregone".