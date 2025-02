Cityrumors.it - Associated Press fa causa alla Casa Bianca e a Trump

La più grande agenzia di stampa del mondo ha citato in giudizio l’intera amministrazione del nuovo presidente degli Stati UnitiUna decisione incredibile. E quanto mai clamorosa. Già perché l’agenzia(AP), la più grande agenzia di stampa del mondo, ha citato in giudizio tre funzionari dell’amministrazioneo un tribunale federale per aver vietato ai giornalisti dell’AP di accedere ad alcuni eventi del Presidente Donald, allo Studio Ovale e nell’Air Force One.fae a(Ansa Foto) Cityrumors.itL’AP sostiene che il divieto viola il Primo Emendamento nonché la clausola del giusto processo del Quinto Emendamento. Lacita tre imputati: il capo dello staff delladi, Susie Wiles, la portavoce, Karoline Leavitt, e il vice capo dello staff, Taylor Budowich.