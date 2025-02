Ilrestodelcarlino.it - Assistenti bagnanti si diventa, grazie alla Coop Spiagge

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

LaRavenna annuncia l’avvio dei corsi perai. I corsi sono rivolti a chi già possiede la qualifica di assistente aie intende aggiornare le proprie abilità, ma anche a chi desidera iniziare a lavorare in questo settore durante la prossima stagione estiva, purché già in possesso di brevetto. La formazione include sessioni pratiche e teoriche, incentrate su tecniche di salvataggio, gestione del rischio, pronto intervento e primo soccorso, con l’obiettivo di preparare i partecipanti a rispondere prontamente e in modo efficace a qualsiasi situazione di emergenza in acqua. Per informazioni dettagliate sui corsi, le modalità di iscrizione e il programma, è possibile visitare il sito web diRavenna o contattare direttamente la segreteria organizzativa.