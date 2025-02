ASENSIO BASS BRACE mentre villa completa il ritorno del secondo tempo

Leggi su Justcalcio.com

Marcoha insaccato un tutore dell'Astonè venuto da dietro per battere il Chelsea 2-1 aPark sabato sera.I due acquisti di prestiti di gennaio die Marcus Rashford, si sono combinati due voltela squadra di Unai Emery si è ripresa dopo che il primo gol di Enzo Fernandez per registrare una famosa vittoria di fronte ai loro fan di casa.Vi fu, tuttavia, un'enorme fetta di fortuna coinvolta nel vincitore di, dopo che il portiere del Chelsea Filip Jorgensen permise allo sciopero didi scivolare attraverso le dita.Il risultato sollevaal settimo posto,il Chelsea, vivendo una scarsa serie di risultati, rimane al sesto posto dopo aver perso la possibilità di tornare nei primi quattro.