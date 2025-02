Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Venerdì 21 Febbraio 2025. Uomini e Donne +109K (dal 24.01 al 24.71%)

Nella serata di ieri,21, su Rai1 inil debutto della quinta stagione di The Voice Senior ha interessato 3.728.000 spettatori pari al 23.96% di share (il debutto della precedente edizione, tutti i confronti). Su Canale5 la seconda puntata di Le Onde del Passato ha raccolto 2.432.000 spettatori con uno share del 14.81%. Su Rai2 il film Il mio nome è vendetta intrattiene 644.000 spettatori pari al 3.55%. Su Italia1 Safe House: Nessuno è al sicuro incolla davanti al video 966.000 spettatori (5.66%). Su Rai3 Far West segna 512.000 spettatori e il 3.13%. Su Rete4 Quarto Gradoizza un a.m. di 1.188.000 spettatori (8.32%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 953.000 spettatori e il 6.91%. Su Tv8 Cucine da Incubo ottiene 403.000 spettatori con il 2.18%, nel primo episodio, e 295.