Dilei.it - Ascolti tv del 21 febbraio, Antonella Clerici sfida Anna Valle

Leggi su Dilei.it

Serata televisiva al femminile quella di venerdì 21conche ha condotto su Rai 1 The Voice Senior eche su Canale 5 è la protagonista della fiction Le onde del passato, insieme a Giorgio Marchesi.Dopo Sanremo 2025,è tornata al timone della nuova edizione di The Voice Senior su Rai 1. Ha ritrovato anche la giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, reduci dal recente successo di The Voice Kids.Canale 5 ha risposto con la seconda puntata della nuova serie, Le onde del passato, con, Giorgio Marchese e Irene Ferri. Nell’episodio andato in onda l’ispettore Bonnard indaga sui simboli di un braccialetto trovato in una foto e riesce a collegaree Tamara allo yacht di Zan. L’enigmatico pittore Giovanni sembra custodire delle verità sul passato di, ma un improvviso incidente gli impedisce di rivelare ciò che sa.