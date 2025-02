Sport.quotidiano.net - Ascoli, Cudini vuole la rivincita. C’è una nuova sfida contro Abate

Il duello trae Ternana sarà unanella. Oltre al confronto che si consumerà domenica (ore 15) sul manto erboso dello storico Del Duca, il match offrirà al tecnico bianconero Mirkola possibilità di vendicare la pesante sconfitta rimediata alcuni mesi propriola Ternana di Ignazio. I due allenatori infatti si sono già incrociati nella prima parte dell’attuale campionato e in quell’occasione le cose andarono decisamente male per l’attuale timoniere del Picchio, allora alla guida del Pineto. La gara disputata al Liberati fu un autentico pianto amaro per gli abruzzesi che non riuscirono ad arginare la forza e tutto il potenziale offensivo rossoverde. L’esito finale premiò gli umbri che seppero rifilare un secco 3-0 prodotto dalla doppietta di Cianci e dal gol di Romeo.