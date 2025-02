Tvplay.it - Arrivano conferme, l’Inter pesca in Serie A il nuovo bomber

è pronta a rivoluzionare l’attacco nella prossima stagione. Ecco chi potrebbe affiancare Lautaro Martinez e Marcus Thuram “Vogliamo calciatori giovani“, così si è espresso in una recente intervista il presidente del, Beppe Marotta, a proposito delle future strategie di mercato del club nerazzurro.inA il– Tvplay.it (Foto LaPresse)Detto, fatto.si è già assicurata il croato Petar Sucic uno dei centrocampisti più promettenti del calcio europeo. Classe 2003 della Dinamo Zagabria e già Nazionale, Sucic andrà a rafforzare la mediana. Oltreché da alternativa in regia a Calhanoglu, il croato può essere schierato anche da mezzala, garantendo a Inzaghi una scelta tattica in più in un reparto già molto competitivo sia per i titolari quanto per le cosiddette secondo linee.