Arrestato in Bulgaria il nipote del boss Gaetano Badalamenti

La Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri sono riusciti ad arrestare il latitante Gaspare Ofria. Nei suoi confronti è stato eseguito un provvedimento definitivo di condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione. L'uomo èdelmafioso: era latitante da circa 2 anni. Ofria era stato infatti condannato nel 2023 ad espiare un cumulo di pene relativo ad alcune condanne subite negli anni precedenti, tra cui una per bancarotta fraudolenta in concorso, un'altra per uso illecito di carte di credito in concorso, ed infine un'ultima per la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il ricercato, è stato localizzato a Sofia, in, dove, grazie all'emissione da parte della Procura della Repubblica di Genova di un mandato di arresto europeo, su indicazione degli investigatori, è stato individuato e tratto in arresto dalla Polizia locale in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.