Lapresse.it - Arrestato in Bulgaria Gaspare Ofria, nipote del boss Badalamenti

A Sofia, in, grazie alle attività d’indagine coordinate dalla Procura di Genova e svolte dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, è stato individuato e tratto in arresto dalla polizia bulgaradel notomafioso Gaetano. Condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione,era latitante da circa 2 anni. Nel 2023 era stato condannato a espiare un cumulo di pene relativo ad alcune condanne subite negli anni precedenti, tra cui una per bancarotta fraudolenta in concorso, un’altra per uso illecito di carte di credito in concorso, e un’ultima per violazione degli obblighi di assistenza familiare.