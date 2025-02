Ilfattoquotidiano.it - Arrestato il nipote del boss Tano Badalamenti: era latitante in Bulgaria dopo una condanna a sei anni e mezzo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I Carabinieri del Nucleo investigativo e la Polizia di Stato di Genova, in collaborazione con le autorità bulgare, hannoGaspare Ofria,del notomafioso Gaeunadefinitiva a seidi reclusione e ricercato da circa due. Ofria era statoto nel 2023 a un cumulo di pene per diversi reati, tra cui bancarotta fraudolenta, uso illecito di carte di credito e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Grazie a un’indagine durata mesi, che ha compreso servizi di monitoraggio dei familiari, ilè stato localizzato a Sofia, in, Paese verso cui è stato emesso un mandato di arresto europeo su disposizione della Procura di Genova.la convalida da parte dell’autorità giudiziaria bulgara, Ofria è stato estradato in Italia: giunto a Roma-Fiumicino con un volo di rientro, è stato preso in consegna dagli investigatori del Nucleo iinvestigativo dei Carabinieri di Genova e della Squadra mobile della Polizia, che hanno eseguito il provvedimento definitivo di