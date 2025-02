Abruzzo24ore.tv - Arrestato a Tortoreto: ricercato per droga si nascondeva in hotel

Teramo - Un uomo senza fissa dimora, condannato per spaccio di stupefacenti, è statodai Carabinieri dimentre soggiornava in una struttura ricettiva della costa. A, i Carabinieri locali hannoun uomo senza fissa dimora, su cui pendeva un mandato di cattura emesso a gennaio dall'autorità giudiziaria di Ancona. L'individuo era stato condannato a 2 anni e 7 mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante fosse monitorato da tempo, la mancanza di un domicilio fisso aveva reso difficile la sua cattura. Dopo diverse operazioni di sorveglianza nei luoghi da lui frequentati, i militari sono riusciti a individuarlo in una struttura ricettiva sulla costa, dove soggiornava da alcuni giorni. Questo arresto si inserisce in un contesto di intensificati controlli antinella zona.