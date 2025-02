Arne Slot ha rivelato i piani di trasferimento di Liverpool per l’estate

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Per gran parte di questa stagione,è stata la migliore squadra in Premier League e in Champions League.Sono i favoriti per vincere la lega mentre uno dei favoriti per vincere la Champions League ha fatto tutto questo senza attività minima nel mercato dei trasferimenti.Il loro unico arrivo al club la scorsa estate è stato Federico Chiesa della Juventus e l’italiano non ha avuto un grande impatto.Ciò cheha ottenuto finora in questa stagione è stato interamente con gli attuali giocatori che ha ereditato quando si è unito al club per la prima volta.Tuttavia, con alcuni dei loro giocatori sottoperformanti e alcuni che affrontano un futuro incerto, i Reds sono già alla ricerca di opzioni sul mercato prima della finestra diestivo.