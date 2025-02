Ilnapolista.it - Arianna Fontana: «La storia del cambio di nazionalità non era vera, voglio vincere ancora con l’Italia»

La pattinatriceha fatto una “prova generale” con la Coppa del mondo a Milano per l’Olimpiade invernale 2026. La sua intervista rilasciata a Il Giornale.: «Ladeldinon eracon»Come mai ha deciso di fare anche la pista lunga?«aiutare la squadra femminile a qualificarsi ai Giochi, non è mai successo.di? Non era vero, se mi sono messa in testa di raddoppiare, è perchérestituire qualcosa econ».Cos’è rimasto di quell’che debuttò nel 2006 a 15 anni?«La grinta e la voglia dici sono sempre. Ora sono una donna più complessa in tutti i sensi, ho capito come assecondare il mio corpo».Ha visto il trionfo della Brignone?«E’ una tigre e ce l’ha sul casco.