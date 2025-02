Sport.quotidiano.net - Arezzo, crisi tecnica e di testa. Damiani e Chierico elementi chiave

Cristian Bucchi sapeva di prendere in corsa una squadra involuta, ma sicuramente non si aspettava di trovarsi tra le mani un gruppo così mentalmente scarico. Per il nuovo tecnico e il suo staff sono giorni di lavoro intenso sul campo, ma accanto alla parte tattica, c’è anche la necessità di entrare nelle mente dei giocatori per ridare un’anima ad uno spogliatoio. Contestualmente Bucchi deve trovare le soluzioni per restituire certezze a cominciare dalla trasferta, per nulla facile, di Rimini. Serve un risultato positivo per evitare l’aggancio in classifica dei romagnoli che, dopo il sorpasso della Pianese, avrebbe un effetto quasi mortifero. A Rigutino l’allenatore studia le mosse per uscire dalla. Analizzando reparto per reparto e partendo dalla difesa, c’è da ritrovare la leadership di Chiosa.