Architetture | couture

BisesChe respiro internazionale le mostre dedicate alla moda! Se Milano è capitale del vestire e delle collezioni che si ripetono in un andirivieni di creatività e sviluppi tessili, allora non c’è altro luogo in cui ritagliare spazi di racconto su couturier, designer e leggende. Ricostruire la storia del costume con affondi monografici attraverso i figurini di chi l’ha stravolto e rielaborato significa poter comprendere le visioni del domani e dare al passato un congruo peso. Ha inaugurato ieri a Palazzo Morando la prima esposizione italiana che omaggia Cristóbal Balenciaga, il grande couturier spagnolo che dal suo piccolo paese natale, Getaria, arriverà alla fama internazionale. Quattro erano gli atelier tra la Francia e la Spagna fino al 1968 quando venne ufficializzata la chiusura di questi inaccessibili indirizzi: all’epoca farsi confezionare un abito da Balenciaga era sinonimo di appartenenza e prestigio, eleganza e sofisticata attitudine.