Appello di Sanità Reggiana | Raccogliamo le risorse

Sono già 40 i primi soci protagonisti dell’Associazione SA.RE () nata a fine 2024 con lo scopo di affiancare ed aiutare lae gli operatori sanitari del sistema ospedaliero reggiano. Nella nostra provincia si contano 1.748 posti letto, 6 stabilimenti ospedalieri e 2 strutture di ricovero private accreditate. In corso una gara di solidarietà per l’acquisto di un ecografo di ultima generazione da donare al reparto di Medicina 1 dell’ospedale Santa Maria Nuova, e la sistemazione di tutti gli ecografi del reparto di Cardiologia. "Abbiamo un ecografo che ha 15 anni di vita e per i quale non vengono più prodotti i pezzi di ricambio – spiega la dottoressa Anna Maria Casali direttrice del Reparto di Medicina 1 -. Il nostro reparto conta 1200 ricoveri con patologie complesse, comprese oncologiche o legate all’età.