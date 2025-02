Ilrestodelcarlino.it - Ap, il 27 il commissariamento. Rossi: "Pronto alla gestione"

Giovedì scorso si è tenuta l’ultima riunione del Comitato didell’Autorità di sistema portuale di Ravenna, in vista deldell’Ente che scatterebbe il 27 febbraio, salvo novità sul nome del nuovo presidente nei pmi giorni. Tra i possibili candidati, gli stessi ipotizzati mesi fa ma senza nessun riscontro fondato: Davide Gariglio ex deputato Pd esperto di logistica e portualità, Andrea Corsini assessore a Trasporti e Infrastrutture nelle due scorse legislature della Regione Emilia-Romagna, la docente universitaria Greta Tellarini esperta in diritto dei trasporti e della navigazione. Nell’attesa, sarà il commissario ad assumere i poteri del presidente e del comitato, composto da un delegato ciascuno del Comune e della Regione, e dal comandante della Capitaneria per le materie di sua competenza.