Anziani uno su cinque non è autosufficiente E la spesa sociale sale del 296%

Ecodibergamo.it - Anziani, uno su cinque non è autosufficiente. E la spesa sociale sale del 29,6%

Leggi su Ecodibergamo.it

NELLA BERGAMASCA. La ricerca di Across Concept per Spi Cgil: con l’invecchiamento crescono i bisogni e 55mila «over 65» sono in difficoltà. Comuni, dal 2019 al 2023 il costo pro capite per il welfare è arrivato a quota 139,4 euro.