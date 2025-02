Anziana 84enne sorpresa a rubare tonno all’Eurospin il gesto dei carabinieri commuove l’Italia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un semplice desiderio di preparare un pasto a base di pesce per sé e suo figlio ha portato una donna di 84 anni di Biella a compiere undisperato. Con solo 20 euro nel portafogli, l’ha preso una scatoletta die l’ha nascosta nel cappotto prima di uscire dal supermercato senza pagarla. Tuttavia, il suonon è passato inosservato: gli addetti alla vendita dell’Eurospin hanno immediatamente avvisato idel furto.L’appuntato Raffaele Pagani, la cui caserma si trova proprio di fronte al supermercato, è intervenuto in pochi minuti. Una volta individuata la donna, però, ha deciso di non procedere con la denuncia, ma di compiere un atto di generosità: ha pagato di tasca propria i 4,25 euro del prodotto, unche ha lasciato l’in lacrime di gratitudine.