Anticipo Serie A, Torino-Milan 2-1

19.55 Battuta d'arresto per ilRocambolesco autogol di Thiaw (5') colpito dal rinvio in uscita di Maignan.Ilha l'occasione del pari su rigore (32', mani di Pedersen), ma MilinkovicSavic neutralizza l'esecuzione di Pulisic. Maignan bene su Pedersen e Vlasic prima dell'intervallo. Poi è protagonista Milinkovic-Savic, decisivo su Joao Felix,Fofana e, soprattutto, Reijnders. Palo esterno di J.Felix (69'). Al 74' cross di Sottil che arriva a Reijnders per il pari.Ma al 77' Sanabria va veloce su Gineitis, diagonale vincente.