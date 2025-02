Ilrestodelcarlino.it - Anticipi, cresce la posta in palio

Oggi in Prima categoria per la ventunesima giornata si giocano alle ore 15 sei. Considerando che due terzi del campionato sono ormai alle spalle lainè sempre più importante. Questo il programma odierno: Muraglia- Atletico Mondolfo 1952. Qui si gioca al Comunale di Muraglia alle ore 14,30. Mercatellese- Maior. I locali allenati da mister Bruscia vorrebbero bissare il bel risultato di sette giorni fa. Nuova Real Metauro- Tavernelle. Gli ospiti che oggi avranno in panchina il neo mister Davide Sartini affronteranno all’Amati di Lucrezia un avversario ‘tosto’. Osteria Nuova- Csi Delfino Fano. Match tra due buone squadre. Peglio –Pantano. Gara da tripla. Viridissima Apecchio- San Costanzo. Domani (domenica ore 15) si gioca: Audax Calcio Piobbico- Pole Acqualagna, un derby che sicuramente si giocherà a viso aperto.