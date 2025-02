Dilei.it - Anticipazioni Ora o mai più, gli ospiti e le sfide del 22 febbraio

Leggi su Dilei.it

Questa sera, sabato 222025, torna su Rai1 l’appuntamento con Ora o mai più, lo show musicale condotto da Marco Liorni. La competizione tra gli otto artisti in gara prosegue con nuove esibizioni e momenti di grande spettacolo, dopo una quinta puntata che ha visto trionfare Pierdavide Carone, affiancato dalla sua tutor Gigliola Cinquetti e sempre più amato dal pubblico da casa. Il giovane cantautore si è aggiudicato la vittoria grazie al voto combinato dei maestri e del pubblico social, superando Valerio Scanu, che ha conquistato il secondo posto, e Carlotta, che ha chiuso il podio in terza posizione dopo una puntata in cui finalmente ha avuto le sue prime soddisfazioni.Ora o mai più, ledel 22Anche questa sera, gli otto concorrenti torneranno sul palco insieme ai loro tutor, artisti affermati della musica italiana, che non solo li affiancheranno nei duetti ma avranno anche il compito di valutarli.