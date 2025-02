Ilgiorno.it - Angela Finocchiaro: “Io e Selma, che coppia. Amiche mai (o forse sì) on the road per Nichetti”

Milamo –, una quarantina di film, due David di Donatello, attrice “senza confini” (protagonista al cinema, in teatro, in tv ) è un esempio di intelligenza, ironia, umiltà. Un’antidiva pronta a condividere un caffé dopo una lunga chiacchierata, se non fosse per la mamma 99enne che la reclama. Il suo ultimo film,mai di Maurizio– che torna alla regia dopo 20 anni – l’abbiamo visto in anteprima. Uscirà nelle sale il 27 ed è la storia di un viaggio. Protagoniste due donne:nei panni di Anna, una veterinaria con una famiglia impegnativa e Serra Yilmaz – musa di Ferzan Ozpetek – nei panni di Aysé, la badante del padre fino alla sua morte. In mezzo c’è un letto, ricevuto in eredità da Aysé dal defunto, che lei vuole portarsi in Turchia, la sua terra, dove decide di tornare quando perde il lavoro.