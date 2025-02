Lanazione.it - Anche Fornaciari dice sì alla proroga: "Contano gli interessi dei cittadini"

E’ sempre più un confronto-scontro tra Piana e resto della provincia, a prescindere dalle appartenenze politiche, quello sul destino dell’acqua e dellaper la concessione di Geal che scade nel 2025 e che sarà martedì prossimo all’ordine del giorno in consiglio regionale. Dopo Lucca e Capannori,il sindaco di Parcari Leonardosi dichiara favorevolee all’unione delle realtà della Piana in vista della creazione di un gestore unico. "Su un bene universale come l’acqua – scrive – non sarebbe serio ragionare per piccoli orticelli o per appartenenze politiche. Molto più delle logiche di partito, oggiglidei territori e deiche ci vivono: a noi amministratori sono richiesti concretezza e coraggio, sopratutto oggi che ogni obiettivo complesso sembra essere fagocitato del tempo breve tra un’elezione e l’altra.