Ancelotti: «Vorrei che la Liga fosse più equa possibile, si deciderà all'ultima giornata il club vincitore»

Il tecnico Carloha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match ditra Real Madrid e Girona.: «che lapiù, siil»Come vedi la partita?«È un momento importante della stagione. Dobbiamo ripetere la buona prestazione vista contro il City. Non puoi fallire, il campionato è molto competitivo e ogni partita è vitale per raggiungere bene la fine della competizione».Due punti fatti sugli ultimi nove disponibili. A parte le decisioni arbitrali, perché questa recessione?«Abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto abbastanza bene. Dobbiamo continuare su questa linea, perché se giochi bene e hai un buon atteggiamento il risultato ti ricompenserà».Come valuti il derby di Madrid in Champions?«Difficile, come sempre.