Amici svela gli ospiti straordinari: cinque Big di Sanremo in arrivo domenica 23 febbraio 2025

Il talent show “di Maria De Filippi” continua a regalare emozioni e colpi di scena ai suoi affezionati telespettatori. La ventesima puntata della ventiquattresima edizione, in onda23su Canale 5, promette di essere particolarmente avvincente. La registrazione, avvenuta il 21, ha portato sul palco del talent diversid’eccezione che hanno lasciato il segno al Festival di, uno dei momenti più attesi della musica italiana.d’eccezioneMaria De Filippi ha accolto in studio alcuni dei volti più noti del panorama musicale italiano, tra cui Elodie, Gaia, Irama, The Kolors e la vincitrice in carica di “”, Sarah Toscano. La presenza di questi artisti, che hanno calcato il palcoscenico dell’Ariston, rappresenta un collegamento diretto con il mondo della musica e un’ulteriore opportunità per i concorrenti di farsi notare.