Isaechia.it - Amici, storica vincitrice del talent è incinta per la prima volta: il dolce annuncio social

Leggi su Isaechia.it

Sarà presto mamma per laun’ex allieva di, il fortunatoshow di Maria De Filippi in onda da oltre 20 anni.Deborah Iurato,nel 2014 della tredicesima edizione del programma di Canale 5 è inattesa di un bebè dal compagno, il musicista Placido Salamone.L’è stato dato poche ore fa sui rispettivi profili Instagram della coppia:I cuori colmi di gioia e un armadio pieno di vestiti che non mi entrano più. Mamma, papà e Thiaghino non vedono l’ora di conoscerti. Ti aspettiamo.A corredo del post la cantante ha aggiunto un cuoricino azzurro, facendo intuire che potrebbe trattarsi di un bel maschietto! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deborah Iurato (@debyiurato)Salita alla ribalta nel nel 2013 grazie alla vittoria ad, la cantante nata e cresciuta a Ragusa due anni dopo ha partecipato a Tale e Quale Show, vincendo il torneo, lo spin off in cui i primi quattro classificati tra gli uomini e le prime quattro classificate tra le donne della sesta edizione del programma, e i primi due classificati tra gli uomini e due tra le migliori classificate tra le donne della quinta edizione del programma gareggiano per ottenere l’ambito premio.