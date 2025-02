Gossipnews.tv - Amici Anticipazioni: Ecco Chi Va al Serale!

Nuovi colpi di scena a24: due allievi conquistano il, quattro assenti e ospiti a sorpresa in studio.che cosa è successo!Si avvicina una nuova puntata di24, e con essa arrivanoscottanti! Nella registrazione sono emerse novità importanti: due allievi hanno conquistato la maglia del, mentre quattro ragazzi sono risultati assenti. Inoltre, la puntata sarà arricchita dalla presenza di ospiti musicali e volti noti del cinema e della TV. Scopriamo insieme cosa accadrà su Canale 5.La corsa verso ilsi fa sempre più intensa e, secondo le indiscrezioni, Francesca e Jacopo Sol sono riusciti a convincere i professori, guadagnandosi la tanto ambita maglia d’oro.Per Francesca, il percorso non è stato semplice: inizialmente aveva ricevuto un no da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, ma con una seconda esibizione è riuscita a ribaltare la situazione e ottenere il via libera da tutta la commissione.