Ilrestodelcarlino.it - Amianto e cibo putrefatto: "A Inalca e Quanta la bonifica"

dovranno "immediatamente"re l’area di via Due Canali andata a fuoco nella notte fra il 10 e l’11 febbraio scorso. È quanto stabilisce l’ordinanza firmata ieri dal sindaco Marco Massari, primo responsabile della sanità pubblica. Le due aziende che fanno capo al gruppo Cremonini (lavorazione carni) e a CirFood (magazzino e stoccaggio materia prima fresca) dovranno presentare entro cinque giorni un piano per smaltire i generi alimentari stoccati nell’enorme sito che stanno andando in putrefazione e, soprattutto, i detriti delle coperture diche si sono frantumati all’interno del perimetro dell’area. L’ordinanza del Comune di Reggio è rivolta alle due società che nei capannoni svolgevano la loro attività, Incalca e, e si basa sul rapporto fornito dai vigili del fuoco e sulla documentazione prodotta da Sirio srl il 13 febbraio, in cui l’amministrazione ha "appreso dell’esistenza, negli edifici di via Due Canali 13, di coperture in cementocon relativa valutazione dello stato di conservazione".