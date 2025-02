Ilrestodelcarlino.it - Amadori, Casa Vuelle e l’incompiuta: "Ma i 2 milioni dovevano arrivare"

"Rimango sorpreso che il sindaco dica che non paghiamo l’affitto. Perché stiamo già discutendo con il Comune per trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti". Così Luciano, presidente di, la società fondata insieme ad Ario Costa e Piero Benelli che avrebbe dovuto gestire la struttura di via Togliatti una volta terminata., ex presidente del Consorzio "Pesaro Basket", il gruppo di imprenditori che detiene le quote della società, ripercorre le tappe di una vicenda che lascia molto amaro in bocca: "Perché nei miei anni da presidente del Consorzio avevo sempre detto che una società sportiva deve avere unasua e che sarebbe stato il mio sogno lasciare alla città una struttura del genere. Invece, purtroppo, temo che non se ne farà più niente". Il perché va ricercato alle origini: "Noi comeavevamo partecipato a un bando, che abbiamo vinto, e che prevedeva un investimento di oltre dueda parte del Comune per ultimare i lavori di quella struttura.