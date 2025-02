Laverita.info - Altri esperimenti a Wuhan: «batwoman» annuncia un nuovo virus dei pipistrelli

A guidare il team è Shi Zhengli, sotto accusa per l’ipotesi della fuga dal laboratorio nel 2019. I ricercatori: «Meno potente del Sars-Cov-2, ma rischio alto di trasmissione».Galli perì nel 2021 al Careggi di Firenze. Disposto l’esame probatorio per accertare se fu curato adeguatamente, però non si trovano medici che accettino l’incarico.Lo speciale contiene due articoli.