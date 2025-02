Padovaoggi.it - AltaFratte Padova, due Esposito sono meglio di una soltanto

A soli due giorni dalla sua prima affermazione nella Pool Promozione della serie A2 femminile Tigotà, vittoria 3-2 contro Costa Volpino, la Nuvolìtorna in campo domenica per la sua seconda trasferta di questa pool ed è un’altra trasferta di quelle “importanti” perché in casa della Cfb.