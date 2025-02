Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, terminati i lavori di copertura del Ravone a Bologna. “Rispettato l’impegno con un mese d’anticipo”

, 22 febbraio 2025 – Finalmente una bella notizia per gli abitanti della zona di via Andrea Costa a, tormentati in questi ultimi mesi dalle conseguenze della tremendadello scorso autunno. In via Andrea Costa ilè di nuovo al sicuro. Almeno nella parte rimasta scoperta a seguito dell’di.didelSono, infatti, con undi anticipo, ididel torrente, dove l’acqua ruppe e sfondò in superficie, causando danni ingentissimi in una delle aree più popolate della città. Il cantiere, portato avanti dai tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, di concerto con il Comune di, è stato chiuso con grande anticipo rispetto ai tempi previsti.