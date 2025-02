Lapresse.it - Allestito palco Hamas a Rafah per consegna ostaggi israeliani

hadei palchi a, nella parte meridionale di Gaza, e nell’area di Nuseirat, nel centro della Striscia, per ladi seiprevista oggi. Come è accaduto con i precedenti rilasci, i palchi sono tappezzati di manifesti di propaganda. Lo riferisce ‘The Times of Israel’.rilascerà questa mattina gliTal Shoham, Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert, Avera Mengistu e Hisham al-Sayed. Secondo le precedenti dichiarazioni del gruppo terroristico, i sei sono gli ultimi fra quelli che vengonoti durante la prima fase e che sono ancora vivi. Al-Sayed e Mengistu sono prigionieri a Gaza da oltre un decennio, dopo essere entrati nella Striscia di loro spontanea volontà. Gli altri sono stati rapiti il 7 ottobre 2023.